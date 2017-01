"Rir é o Melhor Remédio" em centro de reabilitação em Gaia

O dia do riso deve ser assinalado com uma gargalhada ou, pelo menos, com sorrisos. Foi o que motivou o Centro de Reabilitação do Norte, em Vila Nova de Gaia, a tentar colocar um sorriso nos utentes, com a iniciativa "Rir é o Melhor Remédio"