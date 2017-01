Revoltado com aumento de 60 cêntimos, devolveu dinheiro a António Costa

Um reformado de 73 anos, residente no Algarve, decidiu enviar um cheque ao primeiro-ministro com o valor que recebeu de aumento no ano passado. António Ribeiro passou a receber mais 60 cêntimos por mês, o que considerou uma falta de respeito. Escreveu ainda uma carta onde sugeria que o dinheiro devolvido servisse para pagar a dívida pública portuguesa