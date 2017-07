Resineiros podem ter papel fundamental na prevenção dos incêndios

A paisagem rural das últimas décadas mudou muito, o que também contribuiu para as alterações na floresta. Portugal já foi, por exemplo, um dos líderes mundiais na produção de resina, mas ao longo deste período a indústria praticamente desapareceu do país. Nos últimos anos, no entanto, os resineiros voltaram à actividade