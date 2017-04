Repórter TVI: "O Novo Muro"

Os emigrantes portugueses no Reino Unido já sentem na pele as consequências do Brexit. Foram discriminados, insultados e até agredidos.

O próprio governo britânico admite que houve um aumento "abrupto" das agressões contra os imigrantes. A decisão de saída da União Europeia está tomada e, com ela, ergueu-se um novo muro na Europa. Uma realidade retratada no Repórter TVI, este domingo à noite, no Jornal das 8.