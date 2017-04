Repórter TVI: "O Novo Muro"

Quando Portugal jogou com o País de Gales no Europeu, foram aconselhados a fechar. O medo de represálias, apenas por serem estrangeiros, fazia adivinhar o pior. Mas não foi preciso o futebol para que os receios se tornassem realidade – bastou o Brexit.

No café Vasco da Gama, no centro de Wrexham, as cenas de violência já vão sendo habituais. Há galeses que entram, insultam que lá está dentro e partem o que estiver à mão. Graça, a mulher que todos os dias passa pelo menos 15 horas atrás do balcão, desabafa que estas situações já são normais e que alguns lhe respondem que partem mesas e cadeiras porque lhes apetece. Até que um dia um cliente a ameaçou de morte, fazendo, com a mão, um gesto de degolação. Teve de chamar a polícia e, perante a gravidada ocorrência, o agressor foi mesmo preso e levado a tribunal. Está proibido de se aproximar do café.

Graça é casada e tem um filho menor. Sente-se magoada com tudo aquilo que já viveu dentro deste café português e relembra todos os que por aqui passam que não emigrou para o Reino Unido porque quis, mas porque assim teve de ser para garantir uma vida com alguma dignididade.