Repórter TVI: “O Novo Muro”

Os portugueses no Reino Unido queixam-se de falta de apoio quando são vítimas de discriminação e xenofobia. Mesmo quando é feita uma queixa à polícia, contam que nada acontece. Uma dessas vítimas ficou com uma depressão porque teve medo de voltar a sair à rua. É uma das histórias para ver no Repórter TVI “O Novo Muro”, domingo, no Jornal das 8.