Repórter TVI: "O Novo Muro"

Diogo Castanheira nunca chegou a utilizar o bilhete de regresso. Foi visitar o irmão a Inglaterra a acabou por lá ficar. 20 anos depois é gerente comercial de uma companhia aérea e nunca se sentiu discriminado. Até que chegou o referendo ao Brexit. Foi abordado por um grupo de jovens na rua, em Manchester. Seguia a falar ao telefone, com o pai, em português. Mandaram regressar ao país de origem e perguntaram-lhe, em tom de ameaça, o que é que ainda ali estava a fazer, já que tinham votado para expulsar os os imigrantes. A partir daí, Diogo receou falar novamente português em público e evitava atender telefonemas de números de Portugal. Porém, conta que o inglês é o racista mais bem educado que conhece e que a discriminação já não é de agora. Diogo casou há um ano com Mara Alves, uma portuguesa que vive no Reino Unido há menos de 5 anos e, por isso, não pode pedir um certificado de residência permanente. Se tiverem de ir embora, por causa do Brexit, vão, sem hesitar.