Repórter TVI: "O Novo Muro"

Fátima Lourenço foi agredida com uma bandeira do Reino Unido e cuspida. É um dos milhares de casos de violência contra imigrantes em Inglaterra. O governo britânico confirma um aumento "abrupto" deste tipo de crimes de ódio logo após o referendo. "O Novo Muro" é o Repórter TVI do próximo domingo, para ver no Jornal das 8 na TVI.