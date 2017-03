Repórter TVI: "Livro Aberto"

Nas escolas públicas dos Açores, os manuais escolares são gratuitos. As escolas emprestam os livros, mediante o pagamento de uma caução. Este foi um processo pacífico, sem guerras com editoras, livreiros ou confederações de pais, ao contrário do que tem acontecido no continente.

"Livro aberto" é uma grande reportagem da jornalista Alexandra Borges, com imagem de Ricardo Ferreira e edição de imagem de Miguel Freitas. Não perca o Repórter TVI, no Jornal das 8 de domingo.