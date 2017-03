Quem são os GIPS da GNR?

E agora em contexto de ação real, uma reportagem dos jornalistas do SOS24, mostra um pouco do trabalho efetuado pelas equipas dos GIPS. O Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da GNR efetua patrulhamento na Serra da Estrela, bem como busca e resgate de vítimas em condições muito difíceis como as que vamos ver