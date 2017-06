Queda de pinheiro salvou casal de morte quase certa em Pedrógão

Quase duas semanas depois do incêndio, multiplicam-se as histórias de sobrevivência. Repórter da TVI, Amílcar Matos, esteve com um casal que conta o drama que viveu e como, por pouco, não se deslocou para a chamada "estrada da morte", onde morreram 47 pessoas