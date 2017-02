Prosseguem as buscas por mulher desaparecida no mar em Ílhavo

Helicóptero procura em Ílhavo o corpo da mulher que foi engolida pelo mar na quinta-feira. Com ondas superiores a dez metros, as autoridades estão a realizar buscas por meio aéreo, vasculhando um área a norte e a sul do local onde a vítima desapareceu