Processo Fizz: ex-diretora do DCIAP diz que foi enganada

Vice-presidente de angola, Manuel Vicente, acusado de pagar mais de 760 mil euros a um procurador do DCIAP para que o ilibasse de um crime de branqueamento de capitais, diz em sua defesa que até a diretora do DCIAP à época concordou com o arquivamento do inquérito. A TVI consultou o processo Fizz, onde Cândida Almeida assume ter concordado com o arquivamento, mas explica também como é que o então magistrado a conseguiu enganar duas vezes.