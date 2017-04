Processo Aquiles: primeiras denúncias chegaram à PJ em 2006

Desenvolvimentos do Processo Aquiles, a investigação que no ano passado levou à detenção de dois dirigentes da PJ por suspeitas de apoio a redes de tráfico de droga: a acusação do Ministério Público diz que as primeiras denúncias contra o antigo coordenador de investigação criminal Carlos Dias Santos chegaram à Judiciária em 2006. Há mais de uma década.

No despacho em que enviam 29 arguidos para julgamento, os procuradores dizem ainda que o prestígio da PJ ficou seriamente abalado apontando como exemplo o facto do departamento anti droga dos estados unidos ter recusado colaborar com a judiciária durante um ano.