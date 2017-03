Privação de sono influencia desempenho sexual

No Dia Mundial do Sono, o presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono, Miguel Meira e Cruz, explicou no “Diário da Manhã”, na TVI, que “o sono adequado”, além de beneficiar o bem-estar e a prevenção de doenças, regula algumas funções do organismo, nomeadamente a testosterona