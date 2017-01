Primeiro medicamento oncológico português já está a ser testado

Está a ser testado em humanos o primeiro medicamento oncológico português. Os ensaios clínicos até agora realizados, que decorreram no Porto no IPO e no Hospital da CUF, mostram que o fármaco é seguro no tratamento de cancros da cabeça e pescoço. O próximo passo é testar a eficácia