Portugueses rumam ao Algarve para o fim de ano

Os hotéis algarvios registam um aumento de 5% nas taxas de ocupação para a noite da passagem de ano e a maioria, 80%, são de portugueses. O facto de coincidir com um fim de semana faz com que a estadia seja mais curta do que em anos anteriores,mas o aumento da procura externa acaba por equilibrar os números da hotelaria