Português encontra mochila de turista alemão com 5 mil euros

Foi um dia de sorte para o cidadão alemão, que conseguiu reaver os seus pertences. A mochila foi encontrada no Metro de Lisboa por um português de 35 anos, que a entregou à PSP. No interior do saco, além do telemóvel, a polícia encontrou 4.600 euros e documentos que permitiram identificar e localizar o dono da mochila