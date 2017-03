Portugal com um novo recorde nos 'óscares' do turismo

Portugal conta este ano com 111 nomeações, em 52 categorias diferentes, um novo recorde. Entre os nomeados para os World Travel Awards destacam-se o Algarve, as cidades de Lisboa e Porto, os Açores, a TAP e o Turismo de Portugal. Para melhor atração turística concorrem Arouca e a Ribeira do Porto. As votações decorrem no site dos prémios até dia 6 de agosto