Ponte de Sôr: Iraque ainda não respondeu sobre levantamento de imunidade

A um dia do fim do prazo, as autoridades iraquianas ainda não responderam ao segundo pedido de levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador em Lisboa. Ainda o caso das agressões a Rúben Cavaco, ocorridas em Ponte de Sôr, durante o verão.