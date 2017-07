Polémica com carreira dos docentes nos Açores

O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores diz que o diploma tal como está fere o princípio da equidade, fazendo com que a progressão na carreira aconteça, para alguns, com 29 anos de serviço e, para outros, com 37. A queixa deverá chegar à Provedoria da Justiça na próxima semana. Há ainda uma petição em curso.