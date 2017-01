Pescadores em terra há uma semana na Figueira da Foz

Com o agravamento do estado do mar, os pescadores devem ficar em terra. A situação está a agravar-se agora mas na Figueira da Foz, as pequenas embarcações já não vão ao mar há mais de uma semana. (Reportagem Ana Bartolomeu Simões, Imagem Marco Andrade)