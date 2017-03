“Pesadelo na Cozinha" é o novo programa da TVI

De Norte a Sul do país, o chef Ljubomir Stanisic encontrou autênticos pesadelos nas cozinhas: sujas e com comida estragada. Foram meses de provas difíceis para este conceituado chef, mas que, no final, transformou restaurantes à beira do abismo. Estreia domingo depois do Jornal das 8, aqui na TVI