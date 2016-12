Perseguição da PSP a assaltantes fez um ferido em Matosinhos

Madrugada na cidade nortenha começou com uma perseguição policial a três indivíduos que tentaram roubar o cofre do Metro. Chocaram com o carro em que fugiam, sendo dois deles logo capturados. O terceiro fugitivo terá resistido e acabou ferido pelos disparos da PSP