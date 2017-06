Pedrógão: "Se tivesse oportunidade, naquele dia estava cá"

Na Câmara Municipal de Pedrógão Grande dão-se baixa dos bens que se perderam e recolhem-se também nomes de voluntários que, mais de uma semana depois do incêndio, continuam a chegar à localidade com vontade ajudar, conforme constatou a repórter da TVI Ana Sofia Cardoso, em direto do local