Pedrógão Grande: as sete toneladas de ajuda que chegam da Suiça

O movimento de ajuda que se desencadeou depois dos incêndios no centro do país ultrapassou as fronteiras. Um rancho português na Suíça enviou sete toneladas de donativos.

Roupa, calçado e medicamentos chegaram a Vila Real e vão seguir para o distrito de Leiria.