Pedrógão: famílias que ficaram sem casa ainda não sabem quando chega a ajuda

Passaram doze dias, desde as horas drmáticas que mudaram a face do pinhal interior. Quase duas semanas depois, há muita gente que precisa de ajuda. As autoridades estão no terreno a fazer o levantamento de quem perdeu a sua casa, mas não há ainda uma data de quando vai chegar essa ajuda