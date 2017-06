Pedrógão: família Barbosa sobreviveu ao fogo sem ajuda de ninguém

Todas as entidades envovldias têm lições a retirar da tragédia do Pinhal Interior. Numa das freguesias mais afetada pelo incêndio, Troviscais Fundeiro, uma família esteve rodeada pelas chamas durante várias horas e sobreviveu sem ajuda. A família Barbosa protegeu a casa sozinha, só com o auxilio de vizinhos, durante toda a noite. Quando ligaram para o 112, o operador de emergência respondeu que aquela casa não era a única a arder, que havia mais habitações em chamas e que eles não eram prioritários. O sentimento é de abandono e impotência.