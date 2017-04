Pedro Dias: "O meu irmão tem a certeza que é ele. Foi ele quem lhe fez mal"

Fátima Ferreira, irmã do militar da GNR que sobreviveu gravemente ferido aos assassínios ocorridos em Aguiar da Beira, contou tudo o que o irmão passou desde essa madrugada. Em exclusivo no SOS24 da TVI24, confirmou que o seu irmão incrimina Pedro Dias como o autor do disparo que quase o matou. Veja a entrevista na íntegra AQUI