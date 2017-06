Parque Nacional da Peneda-Gerês vai ter um reforço de meios

O ministro do Ambiente esteve esta manhã no Parque Nacional Peneda-Gerês a acompanhar o desenvolvimento do projecto-piloto de prevenção e reflorestacão. Os trabalhos incluem reforço de meios no terreno para travar os incêndios. O Governo admite alargar o projeto a outras zonas do pais.