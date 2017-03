Pai e filho gravemente feridos após desentendimento entre os dois

Agressões aconteceram na casa da família, na localidade de Polima, em São Domingos de Rana. A PJ está a investigar a eventual tentativa de homicídio. O alerta foi dado às 08:00. O filho de 30 anos está em estado crítico no hospital de Cascais, com golpes de faca na zona do abdómen. O pai, de 50, foi transportado para Santa Maria, com ferimentos na cara