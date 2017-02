Operação Fénix: julgamento começa quarta-feira

Começa esta quarta feira, em Guimarães, o julgamento da chamada "Operação Fénix" que envolve a utilização ilegal de seguranças privados da empresa SPDE. Os arguidos são 54. Entre eles, o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, e o antigo dirigente do Porto, Antero Henrique, por alegadamente terem usado os serviços da empresa