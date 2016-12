Octapharma: ministro promete esclarecimentos apenas depois do Natal

Era para ser só uma visita de Natal, mas na deslocação que fez este sábado ao hospital pediátrico de Coimbra, o ministro da Saúde foi confrontado com assuntos incómodos como o caso Octopharma e até as reivindicações do Sindicato dos Enfermeiros. Adalberto campos Fernandes não se furtou aos assuntos, mas também não deu respostas perentórias. Sobre a Octopharma, por exemplo, só haverá esclarecimentos depois do Natal.