"O teatro tem uma capacidade de lavar a alma"

A atriz Joana Verona esteve no Jornal das 8 da TVI. Falou sobre a carreira e como começou a paixão pela representação. Nasceu no Brasil e cedo percebeu o caminho que queria seguir. Sente-se bem no teatro e no cinema, mas também na televisão que descreve como "um desafio"