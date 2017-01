Número de bebés aumenta em Portugal pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal viu o número de bebés aumentar. Até novembro do ano passado nasceram mais oito bebés por dia do que em igual período de 2015. No total, foram 80.399 os bebés que nasceram até novembro de 2016. A notícia é do jornal Expresso e baseia-se no número de rastreios ao teste do pezinho feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge