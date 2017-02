Notícia TVI: há práticas ilícitas dentro da Ordem dos Enfermeiros

Vários membros confirmam o pagamento não declarado de milhares de euros mensais em deslocações fictícias aos membros do Conselho Diretivo, além de casas, eletrodomésticos, despesas de vestuário e até cabeleireiro. Uma grande reportagem da jornalista da TVI Ana Filipa Nunes, com imagem de Nuno Assunção e Pedro Soares e edição de imagem de Miguel Freitas, que será exibida no domingo, no Jornal das 8