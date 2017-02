Nascimento das televisões privadas em debate na TVI24

Há 25 anos acabava o monopólio de um único canal de televisão, o canal do Estado, e dava-se o primeiro passo para o nascimento das televisões privadas em Portugal, com a atribuição das licenças de emissão à TVI e à SIC. Nesta quarta-feira, na TVI24, houve debate com alguns dos protagonistas dessa mudança