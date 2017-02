Mulher acusa ex-marido de ter raptado os três filhos do casal

As crianças foram passar o Natal com o pai que os levou para a Suécia, sem autorização da mãe, comunicando-lhe depois que iam ficar naquele país. Luba Grakhova, uma portuguesa de origem russa, está desesperada porque não consegue falar com os filhos.(José António Barbosa)