Ministro da Saúde admite manter parcerias público-privadas

O ministro da Saúde admite manter as parcerias público-privadas no setor, apesar da oposição do Bloco de Esquerda, um dos partidos que suporta o governo. Em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, Adalberto Campos Fernandes diz que fará o que for mais vantajoso para os contribuintes