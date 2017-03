Médicos implantam dedo do pé na mão de marceneiro de Guimarães

Marceneiro António Almeida foi o primeiro no hospital de Braga a fazer uma transferência do dedo grande do pé para o polegar. Em 2015, sofreu um acidente no trabalho e ficou sem o polegar da mão esquerda.

Após a cirurgia conseguiu voltar ao trabalho.