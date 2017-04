Médicos do Porto retiram pedaço de intestino de cara de bebé de oito meses

No Centro Materno Infantil do Porto realizou-se uma cirurgia única no mundo. A equipa de cirurgia plástica retirou aquilo que pensava ser um linfogioma quístico com 10 centímetros da face de uma bebé de apenas oito meses. Mais tarde as análises revelaram tratar-se de um pedaço de intestino, que a bebé tinha na cara.

Os pais da Naiana são emigrantes em Inglaterra e foi lá que a menina nasceu. Mas a proposta de tratamento dos médicos ingleses não agradou e os pais procuraram alternativa. Vieram encontrá-la em portugal.