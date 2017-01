Mau tempo: Marinha reforça operações de busca e salvamento nos Açores

Marinha portuguesa sublinha que se trata de uma situação anormal e anunciou um reforço de meios para as operações de busca e salvamento nos Açores. A marinha e a autoridade marítima garantem estar preparadas para intervir no pior cenário mas apelam antes de mais a quem esteja no mar para regressar a terra assim que possível. (Reportagem Maria José Garrido, Imagem Paulo Ferreira, Edição de imagem José Santos)