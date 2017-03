Marinha abre portas dos submarinos às mulheres

A Marinha portuguesa vai aceitar mulheres nos submarinos. O próximo concurso da especialização já será aberto a candidatos do sexo feminino. Uma nossa equipa de reportagem passou uma tarde a bordo do Arpão, um dos dois submarinos portugueses, uma viagem que foi partilhada com quatro potenciais candidatas ao novo curso da Marinha.