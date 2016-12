Marcelo vai visitar tropas portuguesas que regressam a África

Soldados portugueses vão para a República Centro Africana, integrados numa força das Nações Unidas. Entre eles, vão dois enfermeiros que são arguidos no processo das mortes de dois Comandos em setembro. Esta quarta-feira, o contingente recebeu o estandarte das mãos do Presidente da República que promete visitar as tropas já em janeiro