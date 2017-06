Manuais escolares: escolas não sabem o que fazer aos livros

Os pais cumpriram a exigência do ministério da Educação e devolveram os livros do 1º ano às escolas. Mas agora são as escolas que não sabem o que fazer com os manuais. É o primeiro teste de grande escala de reutilização dos manuais escoalres e a maioria dos livros está estimada, é certo, mas sem condições de serem reutilizados