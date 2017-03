Mais de 1,3 milhões de portugueses com mais de 65 anos foram vacinados

Este Inverno, mais de um milhão e 300 mil portugueses com mais de 65 anos foram vacinados contra a gripe. E a maioria foi vacinada por recomendação do médico. São os dados finais da oitava edição do vacinómetro que revelam uma melhoria em relação à época passada