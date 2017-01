Mais acidentes e mais vítimas mortais na operação de Ano Novo

Major Paulo Gomes revelou que, durante os últimos quatro dias, a guarda contabilizou 658 acidentes, mais 10 do que na operação do ano passado. Acidentes que provocaram sete mortos, mais dois do que em 2016. Quanto a feridos graves foram oito (menos cinco que na operação do ano passado) e feridos ligeiros 189, menos 20