Maior caso de assassínio em série em Portugal ocorreu há 30 anos

Vítor Jorge ficou conhecido como o "mata sete" pelo crime da praia do Osso da Baleia, localizada entre a Marinha Grande e Pombal. O homem assassinou a mulher, um afilha e mais cinco jovens. Condenado a 20 anos de prisão, cumpriu 14 e saiu do país.Vive no estrangeiro