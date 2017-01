Mãe que fugiu com filha revela gravação com ameaças de morte do marido

Depois das denúncias sobre as adopções forçadas no Reino Unido, reveladas por várias reportagens da TVI, a portuguesa Liliana Fernandes tem medo de regressar e de ficar sem a filha de oito anos, porque saiu do país por queixas de violência doméstica praticadas pelo marido, que prometeu matá-la, e agora é acusada de rapto de menores