Mãe condenada a 25 anos por afogamento das filhas

Foi condenada à pena máxima de 25 anos de prisão a mãe que afogou as filhas em Caxias. O tribunal deu como provado que Sónia Lima entrou no mar com intenção de tirar a vida Às filhas de 19 meses e quatro anos.

O crime aconteceu em fevereiro de 2016 junto à praia de Caxias.